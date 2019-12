6000 Sardine a Trapani: il 4 gennaio in piazza Vittorio Emanuele contro l’odio e l’intolleranza

Anche Trapani si prepara ad accogliere il popolo delle sardine. D’accordo con i referenti nazionali del movimento esploso a Bologna due mesi fa con un’imponente manifestazione in piazza Maggiore, un gruppo di cittadini ha fissato l’iniziativa 6000 Sardine a Trapani per sabato 4 gennaio. Il luogo prescelto per l’assembramento è piazza Vittorio Emanuele. L’evento avrà inizio alle 19. “Vogliamo esprimere il dissenso rispetto al clima sociale che stiamo respirando – spiegano i promotori -. La nostra è una manifestazione pacifica non solo per dire no a questo clima che inasprisce gli animi sdoganando sentimenti di odio e intolleranza nei confronti del “diverso” , ma anche per dire sì alla solidarietà tra le genti e per ricordare a tutti noi di restare uniti”.

Gli organizzatori fanno sapere che non sono ammesse bandiere di partito o di associazioni e invitano i partecipanti a dare libero spazio alla propria creatività, inondando la piazza con sardine fatte in casa, colorate, di ogni foggia. Prevista anche la possibilità di leggere brevi frasi su temi antirazziali, antiomofobi, antisovranisti e antifascisti. Come da programma, i presenti canteranno insieme “Bella Ciao”.