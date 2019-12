Il Consiglio comunale protesta per il previsto taglio di fondi per l’aeroporto di Birgi

Con un documento sottoscritto da tutti i Consiglieri relativamente alla ormai certa diminuzione dei trasferimenti all’aeroporto di Birgi da parte della Regione, si è conclusa la seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Marsala.

All’inizio di seduta erano stai approvati due debiti fuori bilancio prelevati nella precedente riunione.

Prima della loro approvazione, presente l’assessore Andrea Baiata, il presidente Enzo Sturiano ha comunicato che la Conferenza dei capigruppo ha stabilito di fissare un’ultima seduta di fine anno per il prossimo 30 Dicembre (inizio ore 10:30), vista la necessità di trattare alcuni progetti in scadenza, tra i quali la rotatoria di contrada Cutusio e l’ampliamento dell’incrocio di via Itria con via Libertà. Il consigliere Antonio Vinci ha manifestato perplessità sull’iter per i due progetti. Presenti in aula i lavoratori della Casa di Riposo Giovanni XXIII, che sono stati ascoltati dopo l’interruzione della seduta. “Abbiamo ascoltato i lavoratori- ha detto Sturiano alla ripresa dei lavori -. Alcuni di loro da 57 mesi non percepiscono lo stipendio. Abbiamo prospettato loro le diverse situazioni che, però, vanno vagliate alla luce della normativa in materia”.

L’incontro con i lavoratori dell’Ipab è stato aggiornato a questo pomeriggio alla presenza dell’Amministrazione comunale, i cui rappresentanti hanno recentemente partecipato ad un apposito incontro in Prefettura. Su queste riunioni si è lamentato il presidente Sturiano affermando che “…nessun Consigliere è stato invitato e l’esito di queste riunioni non ci è stato comunicato”.

Subito dopo la consigliera Luana Alagna ha comunicato all’Aula che era stato redatto un documento, che la stessa ha letto all’Aula . Dopo l’intervento di Giovanni Sinacori che ha espresso condivisione sull’atto di protesta da inviare al presidente Nello Musumeci, il presidente Sturiano ha invitato tutti i consiglieri presenti a sottoscrivere l’appello a sostegno dell’Aerostazione trapanese, nel quale si invita il Governatore “ad adoperarsi affinché venga scongiurato il rischio che a Trapani-Birgi vengano tagliate le ali”. Si ritornerà in aula questo pomeriggio alle 16.30.