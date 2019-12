Alcolici e mobilità elettrica, nuove limitazioni a Trapani. Tranchida firma un’ordinanza

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha sottoscritto oggi una nuova ordinanza in merito alla somministrazione di alcolici. L’atto prevede il divieto di vendita e somministrazione in tutto il territorio comunale di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori per asporto ed in contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 21 alle ore 4 del mattino seguente, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e di tutte le giornate prefestive. Il divieto riguarda tutti i pubblici esercizi, del settore alimentare, compresa la vendita e somministrazione per asporto in appositi locali o mediante distributori automatici, i take away, gastronomie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, così pure i circoli privati.

L’ordinanza prevede anche il divieto di circolazione all’interno della Z.T.L. del centro storico della Città alle biciclette elettriche a pedalata assistita, ai monopattini elettrici e similari non autorizzati, eccetto i veicoli elettrici a servizio dei portatori di handicap e persone anziane.

“Un’ordinanza concordata con le forze dell’ordine che torniamo a ringraziare per aver frenato anche recentemente azioni di microcriminalità imperanti nel centro storico – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida – e che scaturisce dopo molteplici segnalazioni provenienti da cittadini e organi di stampa relativamente a fatti incresciosi avvenuti negli ultimi tempi, specie nel centro storico, come risse e schiamazzi causati dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Mi rendo conto che non sarà questo provvedimento a risolvere i problemi dell’alcolismo ma certamente pone un freno e mi auguro che gli esercenti collaborino responsabilmente. Non di meno hanno causato disagi e pericoli, alla sicurezza dei pedoni, alcuni ragazzi scavezzacollo che utilizzano biciclette e monopattini elettrici nelle zone pedonali”.