Si amplia l’area pedonale a Marsala fino al 6 gennaio: divieti e sensi unici da domani

Su direttiva dell’Amministrazione Di Girolamo, il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha disposto un’ordinanza riguardante modifiche alla circolazione nel centro urbano per il periodo natalizio. In particolare, tenuto conto che l’area pedonale di via XI Maggio ormai si prolunga fino a via Roma, quest’ultima verrà chiusa al transito e alla sosta veicolare a decorrere da domani, 20 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio, con le seguenti modalità: nei giorni feriali, dalle ore 16 alle ore 21; nei giorni festivi e prefestivi, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 21. Sempre nello stesso periodo e con le stesse modalità, sono stati altresì disposti: il divieto di transito veicolare in via dello Sbarco, tratto tra le vie Finocchiaro Aprile e Roma; il senso unico di marcia in via Libertà, tratto tra le vie Spanò e Itria, con direzione verso quest’ultima. L’Ordinanza riporta anche le deroghe alle disposizioni, limitatamente ai veicoli di residenti, titolari di passi carrabili e disabili.