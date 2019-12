Avis Marsala: candidature e donazioni anche il 22 e 29 dicembre

Anche nelle ultime due domeniche del 2019, l’Avis di Marsala sarà operativa nella sede di via Bruzzesi, per accogliere i donatori o quanti vogliono candidarsi a diventarlo. Come i maturandi della V B del Liceo Classico. Ieri, accompagnati dalla prof. Angela Parrinello – prezioso il suo lavoro di sensibilizzazione nelle scuole – i giovani diciottenni si sono sottoposti ad un semplice prelievo: se tutto ok, fra due settimane circa potranno entrare nella famiglia Avis. “Un bell’esempio di dono verso gli altri, afferma il dr. Claudio Forti (qui nella foto con il volontario avisino Salvatore Petitto), che spero sia imitato da tanti altri giovani”. Sia il 22 che il 29 dicembre, l’Avis accoglierà i donatori dalle ore 8 alle ore 12.