La Befana Siap del Poliziotto evento all’Impero il 4 gennaio. Tra gli ospiti Lidia Schillaci

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna la “Befana SIAP del Poliziotto”, giunta alla X edizione organizzata dal S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) che avrà luogo a Marsala sabato 4 gennaio presso il Teatro Impero alle ore 21 con il patrocinio del Comune di Marsala. Soddisfatto il Segretario Generale Provinciale SIAP Francesco Miceli: “La manifestazione si contraddistingue per lo spirito di solidarietà e di beneficenza verso quelle realtà meno fortunate, a cui quest’anno, verrà donato il ricavato dell’evento per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità”.

Una serata di cabaret, ballo, musica curati magistralmente da Peppe Grimaldi e Filippo Peralta. Ci sarà anche un magico momento per i più piccoli con l’arrivo della befana, che porterà doni per tutti. Allo spettacolo non mancherà il vice segretario generale nazionale Siap Luigi Lombardo. La guest star della serata sarà Lidia Schillaci, reduce dal grande successo di Rai 1 nel programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show” . La cantante, originaria di Castellamare del Golfo, ha conosciuto il successo con il programma “Operazione Trionfo” dei primi del 2000, per poi diventare vocalist di importanti artisti come Eros Ramazzotti, tra gli altri. Sul palco il pluricampione mondiale di fisarmonica Pietro Adragna, il trio composto Gino De Vita, Roberto Pellegrino e Toty Lo Faso che ricorderanno Domenico Modugno, il comico Baldo Russo, l’arte di Fabio Ingrassia, il cantante Niko Montalto e la ballerina di tango argentino Federica Licari. A presentare l’evento, Dario Piccolo e Jana Cardinale. Prevendita presso la Libreria Mondadori di Marsala e presso Ottica Focus a Castellammare. Biglietto 5 euro.