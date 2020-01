Befana solidale dei 5 Stelle a Marsala

Un’Epifania all’insegna della solidarietà è quella organizzata dal Meetup Cinquestelle di Marsala che vedrà anche quest’anno un buon numero di bambini in festa in piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle ore 19, lunedì 6 gennaio 2020.

La lodevole iniziativa nazionale ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli alla bellezza del dono e al significato del riutilizzo. Quello che non si usa più, può rendere felice un altro bambino meno fortunato ed è un modo per celebrare il vero spirito natalizio lontano dagli sprechi di una società consumista e spesso distratta.Questo l’intento degli organizzatori pentastellati che saranno presenti nelle piazze di tutta Italia dove si terrà la raccolta dei giocattoli e dei libri usati ma in buone condizioni che poi saranno donati ad altri bambini che potranno così festeggiare il giorno dell’Epifania regalando e ricevendo “nuovi” giochi. Infatti, ogni 2 giocattoli donati, si potrà riceverne uno in cambio, una sorta di baratto solidale che mette in circolo i buoni sentimenti da coltivare e custodire fin da piccoli. La generosità e la solidarietà verso chi si trova in condizioni di svantaggio è un buon esempio da insegnare ai bambini per costruire insieme una società più equa e meno egoista. Al termine della raccolta, i giocattoli rimasti saranno devoluti in beneficenza. L’anno scorso sono stati donati al reparto di pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e ad una Casa Famiglia che accoglie madri e bambini in difficoltà.