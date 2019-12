Bonus famiglia: nel 2020 per asilo, bebè e allattamento

Sono tre i bonus famiglia approvati dal Senato, in attesa del voto finale della Camera che dovrà avvenire entro la fine dell’anno.

Il bonus asilo nido 2020 è stato rimodulato su soglie Isee differenziate. Dal 2020 arriverà a 3.000 euro l’importo riconosciuto alle famiglie con Isee fino a 25.000 euro; per chi ha un Isee dai 25.001 a 40.000 euro sarà invece pari a 2.500 euro. Alle famiglie con redditi alti il contributo sarà comunque riconosciuto, fino ad un massimo di 1.500 euro.

Il bonus bebè 2020 potrà essere richiesto, a partire dal 1° gennaio, da tutte le famiglie con figli nati o adottati nel corso dell’anno. Sarà riconosciuto soltanto per un anno e di fatto diventa una prestazione, cosiddetta “ad accesso universale”. La prestazione universale sarà suddivisa in tre fasce di Isee: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con Isee minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con Isee minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un Isee minorenni superiore a 40.000 euro.

Il bonus allattamento è invece previsto per le mamme che non possono allattare e potrà essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Si tratta di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di 400 euro per neonato.