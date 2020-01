A Mazara oggi i casting della serie tv “Anna” di Niccolò Ammaniti

Per la imminente realizzazione di alcune scene della nuova serie televisiva ispirata al romanzo “Anna” di Niccolò Ammaniti, che saranno svolte in provincia di Trapani da metà gennaio 2020, si svolgeranno dei casting a Mazara del Vallo. Si cercano come comparse uomini e donne dai 18 ai 55 anni e bambini e bambine dai 6 ai 14 anni.

I casting si svolgeranno questo pomeriggio dalle ore 15 presso la Sala La Bruna nel Collegio dei Gesuiti in Piazza Plebiscito a Mazara.

Bisogna portare copia della carta d’identità, del codice fiscale e di un IBAN personale; i minori dovranno presentarsi accompagnati dai genitori. Non saranno tenute in considerazione candidature diverse dalla presenza.