Club Unesco Marsala: nuovi soci e nuovo Consiglio direttivo

Domenica scorsa presso la Villa Favorita di Marsala, il Club per l’Unesco, presieduto dalla Dott.ssa Cesarina Perrone, ha svolto la cena per lo scambio degli auguri di Natale. Un appuntamento ricco di sorprese che ha visto anche l’ingresso di quattro nuovi soci, Daniela Passalacqua, Valeria De Vita, Antonello Mistretta, Giuseppe Amato, che spinti dalla passione per le finalità del Club, hanno deciso di unirsi a questa grande famiglia e contribuire alle prossime attività. Prima della cena si è svolta l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, il nuovo Consiglio Direttivo del Club è così formato: Presidente Cesarina Perrone, Vicepresidente Giuseppe Lentini, Segretario Francesco Rallo, Tesoriere Salvatore Lombardo, Consigliere Brigida Marino.

Presenti alla serata erano: il Presidente del Rotary Club di Marsala Dott. Cesare Ferrari insieme al Presidente incoming Dott. Giuseppe Abbate, in rappresentanza della Associazione Nonovento, presieduta dalla Dott.ssa Sara Parrinello, il Vicepresidente Dott. Achille Sammartano e il Tesoriere Dott.ssa Federica Lombardo; altro gradito ospite è stato il Prof. Paolo Calabrese, socio onorario del Club per l’Unesco di Marsala nonché cultore in scienze criminologiche, responsabile dell’ambito “Diritti Umani” Fondazione Caponnetto e Presidente del Movimento Internazionale per la Giustizia a tutela dei Diritti Umani.

“Sorprendiamoci ed emozioniamoci ancora quando diciamo di essere soci del Club per l’Unesco di Marsala, rinnoviamo la promessa relativa al perché abbiamo scelto di riunirci insieme per perseguire uno scopo comune”– ha detto la Presidente Cesarina Perrone la quale ha inoltre sottolineato l’impegno di molti soci che si sono spesi durante le giornate del Festival Le Vie dei Tesori.

Infine ha espresso un pensiero per i nuovi entrati nella famiglia unescana: “ nella nostra associazione tutti sono indispensabili, ciascuno per le proprie specificità, inclinazioni e competenze. Non ci sono ruoli ma soltanto voglia di collaborare, di condividere con spirito di servizio. Il vostro entusiasmo, la freschezza d’intenti e di propositi, tipici di chi inizia un percorso, saranno per noi soci anziani fonte di energia per volare verso un futuro associativo sempre più luminoso e fruttuoso”.