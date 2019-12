Da gennaio i primi nuovi bus a Marsala. Firmati i contratti

Il 2019 comincerà con un’importante novità per il trasporto pubblico a Marsala. Sono infatti stati firmati i primi due contratti per la fornitura di nuovi bus che saranno operativi nel territorio entro il prossimo mese di gennaio.

Il primo, sottoscritto con la Mauri Bus System di Desio (MB), farà giungere in città i primi due mezzi (dodici metri di lunghezza, classe euro 6) dei complessivi 20 acquistati con un finanziamento dell’Unione Europea di oltre 4,3 milioni di euro. L’altro contratto con la Byd Europe (Rotterdam), invece, riguarda la fornitura di un bus elettrico finanziato dal Ministero dell’Ambiente. Anche questo è il primo di altri mezzi analoghi che saranno acquistati prossimamente.

“Presto, cambierà in meglio il sistema del trasporto urbano in città, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Il parco mezzi si rinnova con bus moderni, confortevoli e non inquinanti, a beneficio di un servizio più efficiente ed ecosostenibile, come è giusto che sia in una città che vuole stare al passo con l’Europa”.

Le citate novità nel settore trasporti si legano alla più ampia programmazione sulla mobilità sostenibile a cui ha lavorato l’Amministrazione comunale di Marsala e di cui fa anche parte il Piano Operativo “ZONE 30” con la recente collocazione di dissuasori elettronici di velocità, nonchè il rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale con segnalatori a led.