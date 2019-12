Davide Faraone a Marsala con il libro “Con gli occhi di Sara”

Sabato 21 dicembre, alle ore 16, Davide Faraone sarà a Marsala per presentare il suo libro “Con gli occhi di Sara – Un padre, una figlia e l’autismo” (Rubettino editore). Nel locale My Sicily di Porta Nuova, il senatore dà voce ai suoi silenzi più intimi e lo fa con l’amore profondo di un padre. Con gli occhi di Sara è il racconto del rapporto con sua figlia Sara, una ragazza di sedici anni autistica. L’autismo scoperto quando Sara aveva poco più di due anni e raccontato nelle fasi più importanti della sua vita. Il libro è l’occasione per l’autore di mettersi a nudo e di guardare il mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. A moderare l’incontro, Rossana Titone.