Dopo il malore, Bonetta di nuovo in carcere. Venerdì il rito abbreviato

E’ stato riportato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di San Giuliano il 35enne Carmelo Bonetta, reo confesso per l’omicidio di Nicoletta Indelicato e protagonista di un inatteso fuori programma nella giornata di lunedì. Chiamato a testimoniare al processo che si sta celebrando in Corte d’Assise a Trapani (in cui è imputata Margareta Buffa), l’uomo è stato colto da una probabile crisi epilettica che ha comportato la sospensione dell’udienza e il ricorso a un intervento del 118. Nel parapiglia, un agente della polizia penitenziario si è ferito a un dito in maniera autonoma, ma i fatti hanno poi chiarito che non si è verificata alcuna aggressione come inizialmente ventilato. Visitato presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate”, Bonetta è stato ricondotto presso la struttura detentiva del capoluogo, dove si trova dallo scorso marzo, subito dopo l’arresto operato da parte dei Carabinieri di Marsala. Com’è noto, Bonetta è a sua volta sotto processo con rito abbreviato a Marsala, davanti al giudice Francesco Parrinello. A riguardo, c’è attesa per l’udienza di venerdì 19 dicembre, che potrebbe anche concludersi con il pronunciamento di una sentenza nei confronti dell’imputato. Il 20 gennaio, invece, Bonetta tornerà a parlare in videoconferenza al processo in cui è imputata la Buffa, presso la Corte d’Assise di Trapani.