Aeroporto, la Regione taglia i fondi. Lo Curto: “Serve a fare quadrare il Bilancio. La politica rimedierà subito. Sono fiduciosa”

La Regione Sicilia continua a tagliare fondi ai Comuni, trasporti, aeroporti e scuole. Sull’ argomento è prevista a breve una riunione dell’Anci, alla quale sono stati invitati il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Governatore siciliano Nello Musumeci.

Secondo quanto si è appreso, i sindaci dell’isola dovranno rinunciare a 87 milioni di euro: 11,9 milioni sono le somme che servivano a risollevare le sorti del trasporto pubblico locale, 750 mila euro per l’aeroporto di Comiso e addirittura 4,6 milioni per Birgi. L’aeroporto “Vincenzo Florio”. il timore tra gli operatori, appena diffusa la notizia, è quello che lo scalo trapanese anziché ricevere le somme spettanti dalla Regione – oltre quelli ancora dovuti per la guerra in Libia – i soldi li perderà. Come vi abbiamo riportato ieri, la Provincia di Trapani – ormai Libero Consorzio dei Comuni – ha annunciato che ricorrerà al Tar avverso la Regione in merito alla riassegnazione della quota parte del contributo straordinario per favorire l’incremento dei flussi turistici dello scalo trapanese. più complessivamente nella riunione del Consiglio comunale di Marsala era stato proprio il vice sindaco Agostino Licari a denunciare l’atteggiamento della Regione che rischia di portare i Comuni verso il default.

Sull’argomento abbiamo sentito Eleonora Lo Curto: “Si tratta di tagli cosiddetti lineari – ha detto la deputata regionale marsalese -. Sono stati effettuati dagli uffici che non sono entrati nel merito. Hanno agito soltanto per fare quadrare i conti. Ora tocca alla politica intervenire. Ho chiesto al presidente della quinta commissione dell’Ars Luca Sommartino, di convocare la commissione turismo per discutere dell’argomento. Oggi la commissione si riunirà. Non ho visto le carte, ma non posso pensare che il presidente Nello Musumeci, a cui le sorti dello scalo Vincenzo Florio stanno a cuore, che ha nominato anche su nostra indicazione Salvatore Ombra alla guida dell’Airgest, possa avallare una decisione del genere. Comunque l’ultima parola spetta alla Commissione Bilancio dell’Ars. Io sono comunque impegnata perché all’aeroporto di Birgi non vengano meno i soldi per continuare il progetto che ne veda il rilancio. Sono fiduciosa“.