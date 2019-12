Evade da una comunità di Campobello: palermitano finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, diretta dal Maresciallo Maggiore Pietro Fiorentino, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Massimiliano Giallombardo, palermitano di 43 anni.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di Campobello di Mazara per vari reati, lo scorso 13 dicembre, si era allontanato arbitrariamente dalla struttura senza la prevista autorizzazione.

Nella circostanza, il piano di ricerca organizzato nell’immediato dai Carabinieri della locale Stazione, svolto con la preziosa collaborazione dei colleghi dell’Arma di Palermo, ha permesso di rintracciare e arrestare il suddetto soggetto, nella flagranza di reato, per l’ipotesi delittuosa di evasione. Pertanto, dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Trapani, secondo quanto disposto dal giudice palermitano che, dopo aver valutato la grave violazione commessa dal Giallombardo, ha ordinato per lui l’applicazione della misura più afflittiva della detenzione in carcere.

Il presente risultato operativo è frutto della costante e attenta attività di controllo dei soggetti gravati da misure restrittive della libertà, che le pattuglie dispiegate sul territorio svolgono giornalmente e che ha permesso, anche in questa circostanza, la regolare osservanza ed applicazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.