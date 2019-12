Fabio Ingrassia racconta la Natività tra sabbia e musica: magica performance in piazza della Repubblica

Domenica 22 Dicembre alle ore 19 , nella centralissima Piazza della Repubblica a Marsala, si esibirà l’artista marsalese Fabio Ingrassia che ha deciso in occasione del Natale, di donare alla sua città lo spettacolo dal titolo “Note di Sabbia – Raccontando il Natale” .

Fabio Ingrassia è un artista molto apprezzato, che gira il mondo portando la sua arte in grandi eventi. Di recente è stato ospite sul palco dell’Arena di Verona con Il Volo, dove ha realizzato una delle sue performance artistiche.

Per l’occasione, domenica pomeriggio, Ingrassia racconterà la fantastica storia della nascita di Gesù bambino, utilizzando la tecnica della Sand Art, ossia le animazioni visive realizzate con l’ausilio della sabbia e della musica. “Un messaggio che voglio arrivi ai cuori delle famiglie – ci racconta Fabio – con l’augurio che possano tramandarlo ai propri figli e a tutte le generazioni future. Uno spettacolo che dono in via del tutto gratuita alla mia città, che cerco di rappresentare al meglio nei miei lavori all’estero”.