La Figc Trapani premia sei giovani del Marsala Calcio Femminile

Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre 2019, la sezione FIGC di Trapani ha premiato le prime dieci calciatrici tesserate della delegazione provinciale. Alla presenza del Delegato provinciale, Bruno Lombardo, del Vice Delegato, Antonio Amoroso, del Delegato Calcio Femminile, Valeria Anteri, del Segretario Vincenzo Panfalone, del Responsabile SGS attività scolastica , prof. Giuseppe Toucro e del collaboratore Tony D’Aguanno, sono state consegnate 10 maglie rosa della Nazionale Femminile, nuovo orgoglio sportivo del nostro Bel Paese, alle prime dieci calciatrici tesserate, in ordine cronologico, della Delegazione di Trapani.

L’iniziativa promossa dal Coordinatore Federale Regionale, prof. Stefano Valenti, ha visto premiare sei giovani calciatrici del Marsala Femminile: Melania Adamo, Erica Agate, Giorgia Calluso, Bianca Pipitone, Serena Pipitone e Jasmine Sciacchitano. Grande orgoglio per il mister Valeria Anteri e il suo vice, Cristina Casano per questo riconoscimento che accresce ancor di più l’amore di queste giovani atlete per il calcio,che si spera, le porterà in prima squadra.

Quanto alla prima squadra, dopo le prime due convincenti partite in campionato, Il Marsala Femminile, nella giornata di domani, 21 dicembre 2019 alle ore 14.30 incontrerà la Ludos Palermo presso il Campo Conca D’Ora di Monreale, partita valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza Femminile. Partita fuori classifica, quella con la Ludos che ricordiamo milita in serie C e nel campionato di Eccellenza fa giocare il settore giovanile. Altro importante test per le ragazze di mister Anteri, che metteranno alla prova la propria preparazione prima della pausa festiva e che sfrutteranno l’onda positiva di questo avvio di campionato per quello che si prospetta essere un ventennale di tutto rispetto per la società di Giuseppe Chirco.