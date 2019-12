Alla Football Boys Marsala il progetto socio-sportivo per ragazzi “Sport di tutti, edizione young”

Un gran progetto socio-sportivo vedrà tra i protagonisti l’ASD Football Boys Marsala 2012 presieduta da Giovanna Di Girolamo. Si tratta di “Sport di tutti, edizione young” destinato ai bambini/ragazzi dai 5 ai 18 anni. “Sport di tutti, edizione young”, è il programma per l’accesso gratuito allo sport: un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita san, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

“Garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico, incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica, supportare le società e associazioni sportive, offrire servizi alla comunità di riferimento – afferma il tecnico della Football Boys Giovanni Anselmi – sono tutte le finalità del progetto che ci vede in prima linea”. Due le modalità di iscrizione per le famiglie: quella online da compilare sul sito www.sportditutti.it o su area.sportditutti.it; quella cartacea consegnando il modulo presso le società sportive prescelte. I tecnici della Football Boys sono qualificati con attestati Coni e potranno seguire i ragazzi. L’associazione peraltro, non è nuova a questi progetti di integrazione sociale: lo scorso anno Anselmi si è aggiudicato il progetto nazionale FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) per minori stranieri non accompagnati. Negli ultimi 5 anni l’ASD si è qualificata alla finale nazionale del Trofeo Coni e per questo l’associazione marsalese è stata premiata mesi fa dal presidente del Coni regionale, Sergio D’Antoni.