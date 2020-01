A Petrosino al via il Forum sulle Politiche Sociali. Primo incontro il 14, si parla di Povertà

Con l’inizio del nuovo anno l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Petrosino, guidato da Luca Facciolo, intende programmare una serie di iniziative e interventi su diversi fronti e settori. Ecco perché, a partire dalla prossima settimana, verrà avviato un confronto con tutti gli operatori sociali, le associazioni di volontariato, i comitati e gli enti del terzo settore operanti sul territorio comunale attraverso il “Forum sulle Politiche Sociali”, un ciclo di incontri tematici che verteranno sulle varie aree di competenza dell’Assessorato: povertà, integrazione ed immigrazione, anziani, disabilità, ecc..

L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione e recepire le varie proposte e soluzioni che gli attori sociali metteranno sul tavolo. Il primo appuntamento è in programma martedì 14 gennaio, con inizio alle ore 17.30, presso l’Aula consiliare. Tema: “Azioni di contrasto alla povertà”, intesa non solo dal punto di vista materiale ma anche come carenza di opportunità, culturale e sociale.