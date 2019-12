Comune di Marsala: va in pensione l’ingegnere Giuseppe Valenti

È da oggi in pensione l’ingegnere Giuseppe Valenti, funzionario tecnico in servizio al Comune di Marsala dal 1990. Per circa un decennio si è occupato di abusivismo, condono ed edilizia privata, per poi essere assegnato al Servizio Idrico, dove ha anche rivestito la qualifica di vicedirigente.

Transitato nel Settore Urbanistica ed Edilizia, l’ingegnere Valenti ha chiuso la sua carriera lavorativa nel Settore Servizi Pubblici, dove si occupava di depurazione, fognatura, protezione civile e ambiente. Ieri il saluto dell’Amministrazione comunale e la foto ricordo con il vicesindaco Agostino Licari, gli assessori Rino Passalacqua e Salvatore Accardi.