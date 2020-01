Il Gruppo Scout Agesci Marsala 2 a lavoro per bonificare Villa Gaia dopo l’incendio doloso

Come già in programma, il Gruppo Scout Agesci Marsala 2 ha iniziato i lavori di “bonifica” della loro sede di Villa Gaia – nel Fossato Punico tra via Amendola e Anca Omodei – che è stata oggetto di incendio doloso lo scorso 1° ottobre 2019. Un prezioso aiuto è stato dato anche da alcuni dell’allora “Marsala 1”. Ora, come concordato per le vie brevi con l’Amministrazione comunale di Marsala, si attende il loro intervento per rimuovere tutto il materiale che è stato faticosamente accatastato e selezionato in appositi sacchi neri per poi procedere con il secondo step.

“Sarà un lavoro lungo e faticoso, ma Villa Gaia tornerà ad essere la nostra casa accogliente più di prima – affermano gli Scout lilybetani che ricordano una massima del loro fondatore Robert Baden Powell -. Forzati sempre a vedere il contorno luminoso che si trova dietro la nuvola più tetra e potrai affrontare con piena fiducia anche una prospettiva più nera”. Non si poteva più aspettare, Villa Gaia deve tornare un luogo dove poter accogliere le attività dei tanti ragazzi del territorio, la primavera non tarderà ad arrivare.