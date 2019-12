Il Marsala calcio chiude il 2019 con una sconfitta

Nuova sconfitta del Marsala in trasferta, che chiude l’anno e il girone di andata cedendo al Biancavilla. Gli azzurri di mister Nicola Terranova sono stati sconfitti per 1 a 0 all’Orazio Raiti dai locali, che hanno capitalizzato la rete segnata da Aloia all’inizio del match. Poche le azioni degne di nota da parte del Marsala, che non è riuscito a pervenire al pareggio in una sfida che si è rivelata piuttosto avara di emozioni. Per effetto di questa sconfitta i lilybetani restano fermi a 18 punti, classifica che attualmente vale il 13° posto, a 2 punti da Castrovillari e Nola. Dopo la sosta natalizia si riprende il 5 gennaio con l’attesa sfida al “Barbera” con la capolista Palermo.