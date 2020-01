Il ristorante O’ Scià di Marsala nel Registro delle Eccellenze Italiane

“O’ Scià”, noto ristorante del centro storico di Marsala ha ricevuto il certificato dal registro delle eccellenze italiane. Si tratta di un importante riconoscimento che consente a chi lo riceve di entrare a far parte di un Circuito internazionale avente l’obiettivo di individuare e valorizzare tutto ciò che di meglio, in termini di cultura, servizi e prodotti, risiede nella tradizione italiana. Da un lato promuove infatti la tutela del “Made in Italy” inteso come frutto dell’artigianato, delle imprese locali e familiari, di una passione per la qualità trasmessa di generazione in generazione. Dall’altro, agisce per contrastare i tentativi di contraffazione, spesso frequenti nel settore dell’enogastronomia.

“Il raggiungimento di questo importante traguardo – commenta lo staff di O’ Scià – è frutto di tanto duro lavoro ed è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Abbiamo ricevuto la certificazione del R.E.I che ha valutato le nostre recensioni e hanno deciso, in incognito, di fare un sopralluogo, da cui è scaturito il riconoscimento. Al di là di questo traguardo, ci prefissiamo altri obiettivi per il futuro. Ad esempio, ci piacerebbe collaborare con chef famosi e avere un locale con gli stessi posti a sedere, ma in una location più grande”.