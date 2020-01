Incidente sulla A29, verso Fulgatore perde la vita un uomo, grave la moglie

Un uomo di 75 anni, iniziali G. B., ha perso la vita in un brutto incidente avvenuto sulla A29 direzione Alcamo-Trapani. Secondo le prime ricostruzioni – subito sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco – pare si tratti di un incidente autonomo per cause ancora da accertare, che si è verificato verso le 13.

Con l’uomo, a bordo della sua Toyota Yaris, c’era anche la moglie G. L. le cui condizioni sono apparse subito gravi quando è stata estratta dai pompieri. L’ambulanza del 118 con i sanitari a bordo ha potuto constatare il decesso dell’uomo. Sulla strada forti rallentamenti ma tutto sta tornando alla normalità.