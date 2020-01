Incidente in contrada Bosco per una mancata precedenza. Un ferito

Un incidente è avvenuto pochi minuti fa in contrada Bosco a Marsala. Una Fiat 500, mentre svoltava a sinistra, ha omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano dalla carreggiata opposta.

In particolare, in quel momento stava transitando una Fiat Punto che è stata urtata dalla 500 dal lato del trasportato, non avendo, la Punto, l’adeguata velocità per evitare la 500. Ma la frenata della Punto è stata una concausa dell’incidente.

La Fiat 500 era guidata da J. B. di 25, che è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Marsala ma con ferite lievi; mentre la Fiat Punto era guidata da G. M., di 61 anni che non si è fatto nulla per fortuna.

Sul posto a rilevare il sinistro una squadra della Polizia Municipale.