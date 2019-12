Incidente tra due mezzi pesanti a Pizzolungo, riaperta al traffico la Sp 20. La sindaca Toscano scrive al prefetto

E’ stata riaperta stamattina alle 7.30 la Strada Provinciale 20 Trapani – Bonagia, rimasta chiusa al transito nel tratto tra San Cusumano e Pizzolungo, dopo le operazioni di sgombero dei due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri mattina a causa della presenza di alghe e detriti sulla carreggiata a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi.

Le dichiarazioni della sindaca di Erice Daniela Toscano: “Ieri è stata sfiorata una strage annunciata. Le conseguenze potevano essere ben più gravi per un incidente che si poteva e si doveva evitare. E’ da anni che segnaliamo all’Ente proprietario dell’arteria stradale, l’ex Provincia Regionale, oggi Libero Consorzio Comunale, della assoluta pericolosità di una strada che sistematicamente diventa scivolosa a causa delle alghe e dei detriti che in caso di mareggiate vengono portati sul manto stradale. Purtroppo si tratta di una storia che periodicamente si ripete mettendo in grave pericolo l’incolumità dei numerosi utenti che ogni giorno percorrono la strada. Nel formulare gli auguri di una pronta guarigione ai due feriti, non posso evitare di denunciare a gran voce che tutti gli attori a qualsiasi titolo interessati devono darsi una mossa per trovare le opportune soluzioni. Da troppo tempo, ormai, si chiede una soluzione definitiva che possa prevenire il ripetersi di tali situazioni. Da anni si parla della creazione di una barriera frangiglutti o di una qualsiasi altra soluzione che serva a tutelare la pubblica incolumità. Ritengo che ormai sia finito il tempo delle chiacchiere e che bisogna passare ai fatti. Oggi stesso chiederò l’autorevole intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani affinché possa favorire l’insediamento di un tavolo tecnico nel quale il Comune di Erice è pronto a fare la sua parte. Il tempo delle chiacchiere è finito.”

Due mezzi coinvolti, due feriti e lunghi disagi al traffico veicolare. Questo il bilancio dell’incidente tra due mezzi pesanti verificatosi ieri, lungo la strada provinciale 20. Precisamente, il sinistro è avvenuto nel tratto che congiunge San Cusumano e Pizzolungo. A determinare lo scontro tra i due mezzi, una betoniera e un camion, è stata la presenza sulla carreggiata di una gran quantità di alghe, trascinate dalle mareggiate che ieri hanno sferzato gran parte delle località costiere siciliane.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Erice, che ha coordinato le lunghe operazioni di sgombero della carreggiata al fine di ripristinare il normale transito veicolare, interdetto per tutta la giornata di ieri.