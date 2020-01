Diventerà Bellissima: “Ad Erice diverse strade abbandonate ad uno stato di incuria”

“Nei pressi di piazzale Ilio vicino alla rotonda, un’area recintata da diverse settimane è diventata ricettacolo di rifiuti di ogni tipo”. E’ quanto afferma in una nota il circolo Diventerà Bellissima Trapani Erice.

“Diversi cittadini – commentano gli iscritti – ci hanno segnalato tale stato di degrado e abbandono inviandoci alcune foto. Il sito si trova nelle adiacenze di un fruttivendolo in una zona di transito tra quei turisti che provengono dall’autostrada o per coloro che provengono dal molo Ronciglio. L’immagine della città non è delle migliori in questi giorni di feste, visto lo stato di incuria in cui versano diverse strade per lo più secondarie e periferiche, per mancanza di spazzamento. Pertanto, nell’attesa di ascoltare la relazione di fine anno, e del secondo dell’insediamento, invitiamo l’amministrazione comunale a provvedere riparando l’area che appare recintata presumibilmente per lavori di manutenzione straordinaria”.