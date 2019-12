L’infermiere di famiglia arriva anche in Italia: ecco di cosa si occupa

L’infermiere di famiglia arriverà presto in Italia. Ma chi è l’infermiere di famiglia e di cosa si occupa?

Si tratta di una figura professionale responsabile delle cure domiciliari che affiancherà medico di famiglia, pediatra e specialista ambulatoriale per dare assistenza al paziente a domicilio. E’ dunque un professionista specializzato in terapie riabilitative e socio-sanitarie, capace di seguire le cure e la prevenzione della famiglia fuori dall’ospedale. Può eseguire medicazioni, terapie riabilitative per anziani con problemi di mobilità o per chi ha subito incidenti; supporto psicologico anche a familiari di pazienti con disabilità o con patologie croniche. Tutto questo a domicilio. L’obiettivo è avere una nuova figura professionale a disposizione dei cittadini malati così come accade in altri Paesi, come Stati Uniti o Inghilterra.

Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi afferma: “Siamo già al lavoro per preparare i nostri professionisti a interpretare al meglio questo nuovo ruolo che c’è stato assegnato all’interno del Servizio sanitario nazionale”.