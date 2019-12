La Pallacanestro Marsala va giù col Cefalú

Poteva essere una giornatada raccontare col sorriso, invece domenica 22 dicembre ha avuto un sapore amaro per i cestisti lilibetani. Alle ore 18 viene fischiato l’inizio della gara contro Zannella Basket, sul parquet di Cefalú. La squadra di casa è alla portata dei ragazzi di coach Grillo, anche se il basket è imprevedibile, se giochi in trasferta ancora di più. Le squadre scendono in campo col coltello fra i denti. La gara è tutta da vivere, con un continuo punto-a-punto che la rende avvincente. La compagine di Cefalù prova a prendere le distanze nel terzo quarto, ma Frisella e compagni non ci stanno e rimontano. Negli ultimi minuti sembrava fatta per la compagine di Marsala, ma un fallo antisportivo e un tecnico compromettono il finale e la squadra di casa conquista gli ultimi punti, fondamentali per vincere. La gara termine col risultato di 77 a 74. Si è giocata la 9°giornata di campionato, l’ultima di andata. Nel 2020 si riparte con le giornate di ritorno che decreteranno le 4 squadre che giocheranno i playoff (le prime 4 in classifica) e quelle che disputeranno i playout (le ultime 4). Al momento la classifica è corta e vede Svincolati Milazzo da sola al comando a punteggio pieno, seguita da 2 squadre al secondo posto e 3 al terzo (fra le quali la Nuova Pallacanestro Marsala), seguono le altre. Dal quartier generale lilibetani, il PalaMedipower, la società fa sapere di essere comunque soddisfatta del cammino della sua prima squadra e promette un 2020 avvincenti.