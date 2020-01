La zucca: proprietà, benefici e controindicazioni

La zucca è un ortaggio che si raccoglie nel periodo autunnale e costituisce una fonte ricchissima di vitamine, sali minerali ed antiossidanti. È ricca di fibre, ha un basso contenuto calorico e ciò la rende un alimento ideale non solamente per i soggetti che seguono delle diete ipocaloriche ma anche per i diabetici, per chi è allergico al nichel e per chi soffre di numerosi disturbi gastrointestinali. Risulta infatti essere ben tollerata da chi soffre di sindrome da colon irritabile, gastrite, esofagite da reflusso e malattie infiammatorie croniche intestinali in fase di remissione.

Le vitamine di cui è ricca la zucca sono la vitamina A (importante per la vista e per la pelle), la vitamina C è le vitamine del gruppo B (dalla B1 alla B6). Per quanto riguarda i sali minerali, essa è fonte di fosforo, potassio, calcio, zinco e selenio. Essa è inoltre composta dal 90 % di acqua e questo ne determina il basso apporto calorico che è di soli 26 kcal/100 g. Sebbene abbia un sapore dolciastro, essa possiede un basso indice glicemico grazie all’elevato contenuto di fibre.

I benefici del consumo regolare della zucca sono innumerevoli:

– favorisce la diuresi contrastando la ritenzione idrica;

– regolarizza il transito intestinale, contrastando la stitichezza grazie al suo contenuto di acqua e fibre;

– previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari su base aterosclerotica;

– contrasta i radicali liberi grazie alle sue sostanze antiossidanti;

– contrasta l’invecchiamento cellulare;

– promuove un maggiore rilassamento muscolare grazie al fatto che è ricca in magnesio;

– contrasta l’insonnia e gli stati depressivi grazie alla presenza del triptofano, che è un aminoacido implicato nella sintesi della serotonina (l’ormone del buonumore);

– promuove il miglioramento della visione notturna grazie alla Vitamina A in essa presente;

– migliora la salute di unghia e capelli.

Il suo sapore dolce ma delicato la rende alquanto versatile e si può prestare a numerosi impieghi in cucina. La si può cucinare al forno, al vapore, fritta, lessata, come condimento di risotti e paste e come ingrediente in puree e vellutate. I suoi semi, se sciacquati, essiccati e tostati, costituiscono uno snack ideale per spuntini e merende in quanto ricchi di grassi polinsaturi che fanno bene al cuore e alla circolazione. Particolarmente consigliati per chi pratica un’attività sportiva, tuttavia sono da consumare con moderazione dato il loro elevato apporto calorico.

Controindicazioni al consumo della zucca ne esistono ben poche tra cui l’allergia a tale ortaggio che tuttavia è abbastanza rara.

La zucca intera si può conservare anche per periodi lunghi in luoghi asciutti mentre una volta tagliata occorre conservarla in frigorifero per preservarne le qualità organolettiche.

Anna Caterina Genovese

Biologa Nutrizionista