Il Comune di Marsala promuove un laboratorio teatrale con Alessio Piazza

L’Amministrazione comunale di Marsala ha pubblicato un Avviso con cui organizza un laboratorio teatrale, a cura dell’attore e regista Alessio Piazza. Finalizzato a sviluppare le abilità artistiche e la preparazione a provini o ammissioni a scuole di recitazioni, accademie, teatri stabili, il laboratorio è destinato a 25 partecipanti e si terrà al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” dal 12 al 14 febbraio dalle 16 alle 20.

La partecipazione – del tutto gratuita – è aperta ad amatori del teatro, aspiranti attori o attori professionisti residenti a Marsala di età compresa da 18 a 50 anni. Le domande devono essere intestate al Comune di Marsala, oggetto “Partecipazione al progetto Laboratorio formativo di improvvisazione teatrale a cura dell’attore e regista Alessio Piazza” con le generalità complete e i contatti mail e telefono, nonché la motivazione della partecipazione, un cv e un documento di identità. Istanze inviate a protocollogenerale@comune.marsala.tp.it o “brevi manu” all’Ufficio Protocollo del Comune in via Garibaldi entro le ore 12 del 23 gennaio prossimo. Le domande poi, verranno valutate da Piazza che effettuerà una selezione. In questo modo l’Amministrazione si fa promotrice di un corso di teatro, aprendo le porte del “Sollima” in orari “straordinari”.