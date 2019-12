Marsala: l’Amministrazione premia gli sportivi che si sono contraddistinti nel 2019. Ecco tutti i riconoscimenti

L’Amministrazione Di Girolamo ha premiato stamani nella sala Giunta del Palazzo Municipale gli sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno. Nel corso della cerimonia cui oltre al primo cittadino, Alberto Di girolamo, hanno presenziato il suo vice Agostino Licari, e gli assessori Andrea Baiata (Sport), Clara Ruggieri (Politiche culturali) e Rino Passalacqua (Attività produttive). Nel corso della manifestazione oltre ai premi agli atleti e alle società che hanno conseguito brillanti risultati nella stagione sportiva testé conclusa sono stati conferiti anche dei premi alla carriera e alla memoria. I premi alla carriera sono stati conferiti a Celestino Frazzitta (per il suo impegno nella promozione dello sport della canoa prima come atleta e poi come istruttore), a Nino Palermo (storico capitano dello Sport Club Marsala) e a Filippo Struppa (per la partecipazione a oltre 50 maratone). Il premio alla memoria è stato conferito al Maestro Giuseppe Coppola, l’indimenticato allenatore dello Sport Club che nell’anno 1977-78 vinse il trofeo Dante berretti riservato alle squadre di serie C. A ritirarlo sono stati i familiari.

Questo l’elenco dei premiati:

A.S.D. Emozione danza di Giovanni Paladino: campioni regionali e 7ˆ classificati al campionato italiano nelle discipline danza standard – Gianluca Genna ed Eleonora Gandolfo

A.S.D. Centro studi Espressione danza di Katia Civello: 1ˆ classificata al campionato regionale e italiano di danza moderna sincronizzata e coreografica 2019.

Naos Gym Katia Mezzapelle: 1ˆ classificata al campionato italiano a Salerno

1ˆ classificati al Sicily Award dance con la disciplina Hip hop – Aurora Marchese e Rosalie De Vita

Ginnastica Artistica (Diavoli Rossi) 1ˆ classificata al campionato italiano CSAIN a Salerno cat. Allieve – Maria Barraco

Ginnastica Artistica (A.S.D. Marsala Gym Lab) 2ˆ classificata al campionato regionale Allieve Gold cat. L1 , 2ˆ classificata al campionato interregionale Allieve Gold cat. L1 , 2ˆ classificata al campionato italiano Allieve Gold cat. L1 – Serena Catania

2ˆ classificata al campionato regionale Gold cat. L3 , 1ˆ classificata al campionato interregionale Gold cat. L3 – Irene Catania

Shotokan Karate di Vito Genna – 1ˆ classificato al campionato regionale – Gioele Licari

2ˆ classificato al campionato Europeo 2019 – Andrea Di Gesù

A.S.D. Ju-Jitsu di Franco Coppola – 1ˆ classificato al campionato regionale – Casano Marco

Pallacanestro Marsala di Grillo – 1ˆ classificati al campionato regionale cat. esordienti

Marsala Volley Pallavolo – Laura Gandolfo responsabile settore giovanile

AeD Fly Volley – 1ˆ classificati al campionato Provinciale ander 16, 2ˆ classificati al campionato regionale ander 16

Calcio A5 A.S.D. Città di Marsala – 1ˆ classificati al campionato serie D

Calcio A5 A.S.D. Marsala FUTSAL 2012 – 2ˆ classificati alla finale di coppa Italia

Maratona – Filippo Struppa con n. 52 maratone eseguite (Premio alla Carriera)

Karting – Giuseppe Giubaldo 1ˆ classificato al campionato regionale Karting Sicilia 2018, ottimi risultati nell’anno agonistico

Circolo Velico Marsala – Istruttore Celestino Frazzitta (Premio alla Carriera)

2ˆ classificato al campionato italiano Allievi “B” disciplina Canoa – Marco Carta

1ˆ classificata al campionato italiano classe Slalom Windsurf – Bruna Ferracane

Circolo Canottieri – 10ˆ classificato al campionato Europeo di Francia – Michele Adorni

1ˆ classificata al campionato regionale laser femminile – Giulia Schio

1ˆ classificato al campionato zonale laser – Lorenzo Caputo

1ˆ classificato alla Middle Sea Race Palermo- Montecarlo – Mario Noto

Ciclismo Team Amici da Bommina Marsala – 3ˆ classificato di categoria al campionato regionale grand tour Sicilia, 2ˆ classificato di categoria giro d’Italia zona Sicilia – Salvatore Catalano

2ˆ classificato di categoria giro d’Italia zona Sicilia – Nicolò Pipitone

A.D. Scacchi Lilybetana – 1ˆ classificato al festival internazionale di Roma “Città Aperta” – Giuseppe Salvato, 49ˆ classificato al campionato mondiale in Cina, 3ˆ classificato al campionato regionale cat. under 20 – Gianluca Savalla

Sunshine Biotrading tennis club Marsala promossa nell’anno 2019 nella serie C maschile.

Vincenzo Alagna partecipato alla manifestazione “vela senza barriere” ha superato la paura dell’acqua

A.S.D. Bocciofila Edera Bambina – partecipato al campionato Nazionale F.I.B. Serie A2 2018/2019

A.S.D. Scuola Rugby Marsala – premiazione lavoro sul sociale

A.S.D. Circolo Scherma Marsala – partecipato a due gare regionali e una nazionale 2019 cat. Allieve Sciabola Femminile – Sofia Lo Presti

Ha partecipato a due gare regionali e una nazionale 2019 cat. Giovanissimi Sciabola maschile – Lorenzo Laudicina

Calcio – Coppola Giuseppe (alla memoria) allenatore del Marsala Calcio campione d’Italia Dante Berretti anno sportivo 1977-78