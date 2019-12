L’assessore Falcone a Birgi per incontrare la stampa. Boom di passeggeri a Punta Raisi per le festività

Sabato 28 dicembre, alle ore 11.30, l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, sarà in visita ufficiale all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Lo ha annunciato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra che ha commentato: «È un appuntamento importante perché testimonia la vicinanza concreta del governo Musumeci al nostro scalo e al nostro territorio». L’incontro aperto alla stampa si svolgerà nella sala Garibaldi.

Nei giorni scorsi la giunta presieduta dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dato il via alla convenzione tra il dipartimento regionale del Turismo e la società Airgest, che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, impegnando contestualmente 9,351 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, che serviranno a incentivare gli accordi con le compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici verso la provincia trapanese.

Nel frattempo la Gesap, società di gestione dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi esulta per il boom di passeggeri riscontrato per queste vacanze natalizie: dal 21 dicembre 2018 al 7 gennaio 2020, hanno scelto di viaggiare da e per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Per il periodo sono previsti 2.294 movimenti (circa 210 in più del 2018) che faranno impennare il numero totale dei passeggeri di 312mila, 24.400 viaggiatori in più dello stesso periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019. Anche la previsione di chiusura dell’anno in corso fa registrare un aumento percentuale di circa il 6% e una previsione di passeggeri totali di 7 milioni.