Le good news del decennio: dai minatori cileni ai giovani eroi del bus di Paullese

Accanto alle notizie, non necessariamente positive, che hanno caratterizzato le prime pagine dei giornali nella seconda decade del Terzo Millennio ce ne sono state altre che rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle “good news” e che meritano di essere qui menzionate, nel tracciare un bilancio di questi dieci anni.

2010: Salvataggio di 33 minatori cileni rimasti intrappolati a seicento metri di profondità. Il 5 agosto si è verificato un incidente nella miniera di San José . Si è trattato del crollo del tetto della miniera che si trova a 45 chilometri a nord della città di Copiapò. Solo il 22 agosto, grazie a un primo contatto tra minatori e tecnici in superficie, si è saputo con certezza che i 33 erano sopravvissuti al crollo e che avevano scorte di ossigeno e viveri. La miniera, di oro e rame, appartiene alla compagnia San Esteban, ed era stata già chiusa diverse volte tra cui tre anni prima, nel 2007, quando un incidente aveva causato la morte di un minatore. Fra il 13 e il 14 ottobre, tutti i minatori sono stati portati in salvo grazie alla capsula di salvataggio Fenix.

2011: 1 maggio Karol Wojtyla beato. L’annuncio della beatificazione di papa Giovanni Paolo II, è arrivato a 6 anni dalla morte, dopo la promulgazione del decreto che attribuisce un miracolo all’intercessione del papa polacco: la guarigione di una suora dal morbo di Parkinson. Il rito di beatificazione è avvenuto il primo maggio, II domenica di Pasqua, della Divina misericordia, ed è stato presieduto da Papa Benedetto XVI. Vi accorrono migliaia di fedeli

2012: Liberazione della cooperante italiana Rossella Urru. Era stata rapita in Algeria in ottobre. La giovane di Samugheo, in provincia di Oristano, è stata rilasciata il 20 luglio e affidata a dei mediatori. Insieme a Rossella Urru sono stati liberati anche gli altri due cooperanti spagnoli portati via dal campo di rifugiati di Tindouf, in Algeria: Ainhoa Fernández del Rincón ed Enric Gonyalons.

2013: Ritrovato il “tesoro di Hitler”. Il rinvenimento è avvenuto a Monaco di Baviera del “tesoro di Hitler”. La notizia è stata rivelata dal settimanale tedesco Focus: nell’appartamento del figlio di un collezionista è stato rinvenuto quanto suo padre aveva acquistato, ossia il tesoro che i nazisti saccheggiarono negli anni Trenta e Quaranta. Tra le opere anche quadri di Picasso, Matisse, Renoir e Chagall.

2014: Vittoria di Vincenzo Nibali al Tour De France: un italiano in maglia gialla dopo 16 anni. Lo “Squalo dello Stretto” Vincenzo Nibali è stato capace di riconquistare il titolo che era stato solo di Marco Pantanti e ha stravinto il Tour de France 2014, dominando dall’inizio alla fine.

2015: Milano ospita l’EXPO. Si tratta dell’Esposizione Universale Milano 2015, Italia; anche nota come World Exposition Milan 2015, Italy) svoltasi dal 1 maggio al 31 ottobre. La tematica scelta: “Nutrire il pianeta, energia per la vita” ha riguardato l’alimentazione, ma anche l’educazione alimentare e la grave mancanza di cibo che ancora affligge molte zone del mondo. Uno spazio è stato dedicato alle tematiche legate agli OGM. A Milano Expo 2015 sono stati presenti 137 Paesi oltre a quattro organizzazioni internazionali: ONU, Commissione europea, Comunità Caraibica e Forum delle isole del Pacifico.

2016: NOBEL per la letteratura a Bob DYLAN, consacrato “poeta con la chitarra”. Il premio più ambito da scrittori e letterati per la prima volta va ad un cantante: Bob Dylan viene così iscritto tra i maggiori poeti della storia “per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione musicale americana”. Il riconoscimento dell’Accademia di Svezia al cantante è stata un lungo giallo e solo dopo un lungo silenzio Dylan invia un discorso, ma comunica di non poter andare a ritirare il premio. La cerimonia di consegna in sua assenza si è svolta il 10 dicembre con standing ovation nonostante l’assenza del cantante.

2017: Record di salvataggi in mare, grazie alla collaborazione tra Italia e ONG. Coordinate dalla Guardia Costiera italiana, le ONG hanno soccorso un terzo delle 27mila persone arrivate in Italia via mare nel 2017.

2018: Stop al nucleare in Corea. Si tiene a Singapore il 12 giugno il primo summit fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I due capi di Stato firmano un accordo che conferma l’impegno di Pyongyang per una “Completa denuclearizzazione della penisola coreana”.

2018/bis: Tornano in superficie i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia. L’incidente è avvenuto il 23 giugno, dodici ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e un uomo di 25 anni sono rimasti bloccati all’interno di Tham Luang Nang Non. Le forti piogge hanno parzialmente allagato la grotta durante la loro visita, rendendo impossibile l’uscita. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto oltre 1 000 persone, tra cui i cosiddetti “Navy SEAL thailandesi. Il 10 luglio, tutti i ragazzi sono stati portati in salvo, mentre l’allenatore è uscito per ultimo dalla grotta.

2019: Ragazzini-eroi riescono a sventare un attentato e salvato 51 persone su un bus. Si parlò di strage sfiorata sulla provinciale Paullese, alle porte di Milano, il 20 marzo. Ousseynou Sy, autista di origine senegalese, dirotta un autobus con a bordo 51 studenti di scuola media. Alcuni ragazzini riescono a lanciare l’allarme e si salvano poco prima che Sy dia fuoco al veicolo.