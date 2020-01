I libri da leggere nel 2020

Le ribelli, Chandler Baker

Il thriller che si ispira al movimento #MeToo e al documento che ha denunciato le molestie nel mondo dei media americani.

Un romanzo che racconta il mondo del lavoro, dove le donne sono sempre più spesso chiamate a essere competitive, a puntare alla carriera, in un confronto continuo col Potere maschile.

E i nostri volti, amore mio, leggerli come foto, John Berger

L’amore raccontato dal giornalista vincitore del Booker Prize è arte sottile dello sconfinamento, è porsi in bilico: tra vita e assenza, tra l’ora e il non più, tra impermanenza ed eternità, tra umano e animale. Tra nascita e fine (Il Saggiatore).

In uscita a gennaio

La ragazza del sole, Lucinda Riley

Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle, che segue le vicende di Electra D’Aplièse.

Più giovane tra tutte le sue sorelle, Electra non ha ancora superato la morte del padre né trovato la felicità. Anzi, si sente sempre più persa e sola. L’unico modo per sopravvivere è anestetizzarsi con alcol e droghe. Finché non scoprirà la storia della sua famiglia.

In uscita il 2 gennaio

Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro, Ali Berg e Michelle Kalus

Dopo il bestseller La vita inizia quando trovi il libro giusto, tornano in libreria le due amiche di Books on the Rail.

A trent’anni si fa un bilancio della propria vita e Beatrix ha deciso di ricominciare: tra le pagine di un libro. Ma la giovane donna non dimentica che un libro va letto fino alla fine, perché non svelano mai i segreti alla prima pagina.

La confraternita degli storici curiosi, Jodi Taylo

Dalla Londra dell’undicesimo secolo alla Prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della Biblioteca di Alessandria, una cosa è certa: ovunque vadano quelli dell’Istituto di ricerche storiche Saint Mary, scoppierà il finimondo. Ma guai a parlare di viaggi nel tempo.

Il circolo delle invincibili sognatrici, Ana B. Nieto

Un circolo di lettura clandestino composto esclusivamente di donne diventa il racconto di una vita leggendaria tra realtà e illusione. David, il protagonista, ci insegnerà che non è importante come siano andati davvero i fatti se la realtà non è altro che un dettaglio davanti al potere della fantasia.

Cuori scuri, James Frey

Il prequel di In un milione di piccoli pezzi.

Ritorna in libreria James Frey, con una storia che si svolge in un anno di vita sregolata a Parigi: alcol, droga, sesso e il sogno di diventare scrittore. Al centro del racconto ci sono un giovane scrittore e una modella scandinava affamati di successo, incoscienti, impulsivi, innamorati.

Il testamento Donadieu, Georges Simenon

Nel 1937, l’autore racconta la storia dei Donadieu, un potente clan della Rochelle che vive tra i ninnoli di una magione e fra i vani oscuri degli uffici. Quando la tribù va a messa la domenica, forma una processione dove l’unico assente è il buon Dio.

In uscita a gennaio

Gravesend, William Boyle

Un romanzo duro e insieme profondamente romantico, nel quale le atmosfere di Brooklyn acquistano una concretezza e una forza senza pari: una storia di vendetta, disperazione e fuga tra un condannato per omicidio e il fratello della vittima.

In uscita a gennaio

Vita e morte di Sophie Spark, Anna North

Chi era davvero Sophie Stark? Una manipolatrice, un genio, una donna incapace di amare o una persona fragile? Un romanzo-mistero sulla donna che sacrificò, in nome della fama, tutte le persone care. O forse solo se stessa.

In uscita a gennaio

La donna dal kimono bianco, Ana Johns

Un romanzo basato su eventi realmente accaduti

Un racconto che viaggia dal Giappone del 1957 agli Stati Uniti di oggi. Un matrimonio combinato, un amore impossibile e, più di cinquant’anni dopo, una giornalista che arriverà fino al lato opposto del mondo per fronteggiare i demoni del suo passato, ma anche per riscoprire le proprie radici.

Binario sette, Louise Doughty

Stazione di Petersborough, binario Sette. Lisa è tormentata da una domanda: si è trattato di suicidio, oppure qualcuno l’ha spinta sotto al treno? Il suo spirito continua a vagare lì, alla ricerca di qualcosa. Ma non è sola, e forse, potrà fare qualcosa per scoprire la verità.

Ai sopravvissuti spareremo ancora, Claudio Lagomarsini

Il ritratto impietoso di un mondo al tramonto visto con gli occhi di un ragazzo, impotente di fronte alla realtà in cui si trova a vivere.

Tra cene in cortile, litigi per un orto e comportamenti retrogradi, un romanzo d’esordio che racconta la quotidianità di un ambiente provinciale piccolo e meschino e l’angoscia di chi non riesce più ad averne a che fare.

In uscita a gennaio

Il museo delle promesse infrante, Elizabeth Buchan

La curatrice del museo di Parigi, dove a essere esposte non sono opere ma emozioni, è Laure, una donna pentita della scelta che ha dovuto compiere anni prima, ormai convinta che non avrà mai più l’occasione perritrovare il suo perduto amore.

La trasparenza del camaleonte, Anita Pulvirenti

Un romanzo su cosa significa soffrire di Sindrome di Asperger.

Carminia è una quarantenne dedita al proprio lavoro, fedele ai propri riti, a disagio con le persone, consapevole di confondere fantasia e realtà. Il racconto di una patologia poco conosciuta e che riguarda molte più persone di quanto pensiamo.

In uscita a gennaio

I migliori anni, Cinzia Giorgio