Al Sollima ‘l’operazione’ di Rosario Lisma l’11 e 12 gennaio

“L’operazione” è lo spettacolo teatrale per la regia di Rosario Lisma, attore e regista siciliano, che verrà portato in scena al Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala l’11 gennaio alle ore 21 e in replica domenica 12 alle ore 18. A recitare assieme a Lisma, Andrea Narsi e gli attori marsalesi Alessio Piazza e Fabrizio Lombardo.

Chiusi in uno spazio sotterraneo, come topi operosi, alle prese con le prove di uno spettacolo sui brigatisti, lavorano, si confrontano, litigano, si confidano, sperano e si deprimono. Si scontrano sull’attualità delle “necessarie nuove forme” del teatro, sulla utilità o meno della rappresentazione dell’arte, e si convincono pervicacemente che l’unico sbocco per uscire alla luce del sole è farsi recensire dal critico più potente d’Italia, l’unico che ha davvero il potere di dare senso e consenso al loro lavoro e alle loro vite sommerse. Biglietti presso la Libreria Mondadori di Marsala.