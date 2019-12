Marsala: un Capodanno da ballare in Piazza con la musica degli Yasmin Brother

Nati per far divertire, ballare, cantare… è questo lo spirito che muove la band Yasmin Brother, che quest’anno avranno l’onore di scaldare il Capodanno 2020 di Marsala il 31 dicembre. Il concerto della giovane band di Marsala si terrà in Piazza della Repubblica, dalle 22.30, assieme a un dj set che si protrarrà fino a notte fonda. “Siamo un connubio perfetto tra musica e divertimento, una Party Band che alterna momenti di musica coinvolgente a veri e propri sketch d’intrattenimento”, ci dicono.

Nati a Marsala, vantano più di 200 concerti l’anno in tutta la Provincia e la Sicilia occidentale, presente nelle piattaforme online, tra cui matrimonio.com che li vede in vetta alle classifiche delle recensioni più positive. Gli Yasmin Brother sono: il cantante Alessio Rais, una voce black che si sposa con la ritmica del chitarrista Francesco Di Giovanni (membro della Brass Youth Jazz Orchestra di Palermo) e del batterista Mario Zingale, pilastro del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, vantando numerose collaborazioni in ambito jazzistico. A loro si aggiunge la preziosa tastiera di Giuseppe Morfino, valdericino che studia al Conservatorio di Ferrara. Per Capodanno, a loro si aggiungerà il sassofonista Giovanni Balistreri, di Favignana, musicista versatile e giovane, anche lui tra i fiati della Brass Orchestra giovanile.