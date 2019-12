Marsala Destinazione Turistica dona alla città un programma di sviluppo turistico della Città

I professionisti del Movimento Marsala Destinazione Turistica hanno deciso di donare a commercianti, a imprenditori, e ai cittadini tutti di Marsala, un elaborato e articolato programma di sviluppo turistico della Città. Nel dettaglio, 12 macro-aree e 84 punti per “Una città per cambiare – Una città cambia se cambia il punto di vista di ogni cittadino”, questo il nome del progetto. Il piano, che per l’occasione è stato ‘vestito’ a festa – con tanto di scritte nel tono del rosso che identifica il Natale – dopo essere stato presentato pubblicamente lo scorso mese di novembre al Carmine di Marsala, adesso potrà essere visionato da qualsiasi cittadino lo volesse.

Saranno gli stessi operatori del turismo che lo hanno pensato ad hoc a distribuirlo, in questi giorni che precedono il Natale, alla Città. “Lo consegneremo ai commercianti del centro e delle periferie, ai titolari di strutture ricettive, ma anche ai semplici cittadini curiosi – racconta Fabio Alba, coordinatore del Movimento -. Marsala è una città ricca di attrattive: questo regalo vuole essere il nostro modo singolare per incentivare chi crede ancora che uno sviluppo dell’economia turistica di questa città sia possibile”.

Il programma – ha già annunciato precedentemente il Movimento Marsala Destinazione Turistica – verrà proposto a tutti i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative, nella primavera 2020, a Marsala. “Non ci interessano i colori politici- conclude Alba- l’obiettivo del Movimento è che la Città di Marsala diventi un’ambita destinazione turistica”.

E’ possibile scaricare il programma di sviluppo turistico anche dal seguente link:

https://www.dropbox.com/s/8wolmh8vwyzzoju/libretto_mmdt.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3q5aJFFs6Gf9s2Y9oNhbP2O7ymnLXou4k2fzyxzRZACdiqaRsZ_g5eryE

Fanno parte dello staff tecnico del Movimento Marsala Destinazione Turistico professionisti di vari settori: ricettività turistica, agenzie di viaggio, enoturismo, ristorazione, sport, aviazione civile, agenzie pubblicitarie, insegnamento, archeologia, cinematografia, gestione lidi balneari, musica e spettacolo.