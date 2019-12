Marsala, mondo scolastico in lutto: è morto il preside Giuseppe Rizzo

E’ deceduto questa mattina, presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, l’ex dirigente scolastico Giuseppe Rizzo.

Laureato in Scienze Naturali, diresse la scuola media “Guglielmo Marconi” di Marsala e per diversi anni la “Mario Nuccio”. In un ambiente difficile, in cui si registravano frequenti atti di vandalismo si adoperò moltissimo per avvicinare la scuola alle famiglie e fu il promotore della istituzione dell’ indirizzo musicale che diede un grande contributo alla crescita della scuola. Passò poi a dirigere l’Istituto Magistrale, vi rimase alcuni anni, e si fece apprezzare per la cortesia, il garbo, l’imperturbabile urbanità, accompagnandone con perizia la trasformazione in Liceo Pedagogico.

“Un uomo di acuta intelligenza, mente aperta, spregiudicato giudizio”, lo ricorda il collega Salvatore Ierardi.

Il funerale è fissato per lunedì 23 dicembre, alle ore 12, presso la Chiesa Itria di Marsala.