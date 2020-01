Marsala: strada dissestata a Tafalia, raccolta di firme dei residenti

Quaranta cittadini marsalesi hanno inviato una raccolta di firme al dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marsala. L’istanza, in particolare, è rivolta al settore che si occupa della manutenzione delle strade, con riferimento alla situazione evidenziata in contrada San Giuseppe Tafalia. I cittadini in questione, residenti nella suddetta zona, chiedono un intervento nel tratto di strada compreso tra il civico 339/C e 339/G, che risulta dissestato. La richiesta è volta a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per i pedoni e i mezzi in transito, che stando così le cose non sarebbero garantite. Da qui la richiesta di intervento, protocollata nei giorni scorsi.