A San Pietro il libro di Michele Pizzo “Tris d’Assi”, tre sportivi che hanno dato lustro a Marsala

Sabato 21 dicembre, al Complesso Monumentale San Pietro dalle ore 17.30, verrà presentato il libro “Tris d’Assi dello Sport Marsalese” (edizioni Il Vomere) scritto dal giornalista Michele Pizzo.

Il libro traccia le biografie di tre eccellenze dello sport nostrano che purtroppo non ci sono più: il pugile Giovanni Girgenti, il primo siciliano a partecipare ad una Olimpiade (quella di Tokyo del 1964) e detentore del primato di combattimenti per il titolo italiano fra i professionisti; Benny “Nitto” Rosolia, pilota automobilistico vincitore di parecchie cronoscalate; e Gaspare Umile, primo calciatore marsalese ad essere impegnato in Serie A con Napoli e Varese. Saranno presenti i Rotary Marsala e Lilibeo Isole Egadi e l’autore dialogherà con il notaio ed ex arbitro Salvatore Lombardo. Introduzione a cura di Riccardo Rubino. Nell’occasione verranno anche esposti dei cimeli riguardanti i tre personaggi che hanno dato lustro a Marsala.