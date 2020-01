Va a fuoco una city car, giovane militare spegne l’incendio e salva la guidatrice

Un giovane appartenente alle forze dell’ordine, Cristian Dara, che presta servizio a La Spezia è intervenuto per spegnere un incendio.

Il fuoco era divampato, probabilmente per un corto circuito, in una vettura che si guida senza targa alla cui guida era una giovanissima. Il fatto è accaduto a Petrosino in via Baglio Inglese, il militare ha contribuito a mettere in salvo la giovane aiutandola ad abbandonare il veicolo.

Poi di è fatto dare un estintore dal vicino bar Sandokan e ha provveduto a spegnere l’incendio allo sopo di evitare che il fuoco divampando ulteriormente potesse arrecare altri danni