Nella Chiesa San Pietro la Mostra del Commercio Equo e Solidale fino al 22 dicembre

Ha preso il via il 14 dicembre e resterà aperta fino al 22, la Mostra dei Prodotti del Commercio Equo e Solidale. Ad organizzarla, l’associazione Amici del Terzo Mondo di Enzo Zerilli, per il 36° anno. Giustizia commerciale, solidarietà concreta, alla base della mostra che si tiene come di consueto presso la Chiesa San Pietro di via XI Maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Nella mostra equo e solidale si potranno acquistare diversi prodotti – alimentari ed artigianali – provenienti dall’Asia, dall’Africa e dall’America Latina per un commercio “alternativo” orientato non dal profitto ma da ideali di giustizia e solidarietà. Il ricavato della mostra, come sempre, servirà a finanziare un progetto solidale. Quest’anno si potranno acquistare anche dei quadri.