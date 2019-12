Al Carmine la mostra di gioielli di Valeria Gurgone “Sotto un’Altra Luce”

Si potrà visitare fino a domenica prossima – nel Convento del Carmine di Marsala – “Sotto un’Altra Luce”, la mostra di gioielli di Valeria Gurgone: collezioni ICUDAL (ispirate alla natura) e REBORN (composta da anelli scultura dedicati al mondo femminile).

I preziosi, alla cui presentazione scenografica ha collaborato l’arch. Giulia Russo, non sono all’interno di teche e vetrine ma è possibile toccarli e indossarli per dare la giusta attenzione al gioiello nella sua interezza. “Perché, una volta indossato – afferma la designer Valeria – il gioiello diventa parte integrante del nostro corpo”. In bella mostra anche un laboratorio orafo e una proiezione video per potere ammirare l’intero processo creativo. Per la realizzazione di questa esposizione si ringraziano Gabriele Morsello (Lavorazione Marmi), G&G, Alessandro Panicola e Tobias (Illuminazione), Felice Licari (Direttore Ente Mostra Marsala).

Orari di visita della Mostra (Sala Cavarretta): 10/13 e 17/19