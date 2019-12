Museo Pepoli: “Natale in arte”, concerto del Coro Diocesano di Trapani

Venerdì 3 gennaio, alle ore 17,30, presso il Museo “Agostino Pepoli”, si svolgerà la manifestazione “Laetentur coeli et exultet terra. Il Mistero del Natale: immagini, musiche e poesie”, nel corso della quale il Coro Diocesano di Trapani “Virgo Drepanensis”, diretto da Giuseppe Maiorana, si esibirà in un concerto vocale con un repertorio di brani di musica sacra propri della tradizione natalizia. Le musiche saranno intercalate da letture di testi poetici sul tema del Natale, a cura di Stefania la Via. Seguirà una visita alla mostra “Natus est. Il mistero dell’incarnazione nella ceroplastica siciliana”. Si coglie l’occasione per ricordare che la mostra sarà aperta al pubblico sino al 29 gennaio 2020 con i seguenti orari:

Feriali: 9,00-17,30

Festivi: 9,00-12,30

Lunedì chiuso.