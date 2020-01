Festività natalizie: continuano gli appuntamenti

Continuano a Marsala gli appuntamenti programmati per il periodo delle Festività natalizie con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Si comincia questo pomeriggio con il recupero dello spettacolo “Letter to

Christmas” di Gino De Vita (era stato rinviato ad oggi per il maltempo): concerto alle ore 18.30, in Piazza Della Repubblica.

Domani, 3 Gennaio, “Magie di Natale” propone “Happyfania”. L’appuntamento è ad Amabilina alle ore 16 (sarà replicato Sabato 4 a Sappusi, alle ore 16.00).

Sempre domani, la rassegna “Natale in Collina” si chiude con il concerto del Coro Santa Cecilia, che si terrà nella Parrocchia della c.da Santi Filippo e Giacono (ore 21).

Sabato 4, sono due gli appuntamenti in calendario: Teatro Sollima (ore 18.00), “Il nostro canto libero” con la musica della “Libera Orchestra Popolare” per “superare barriere, costruire ponti fra culture diverse, accorciare le distanze e fare tesoro delle diversità”.

Teatro Impero (ore 21.00), lo spettacolo di beneficenza “La Befana SIAP del Poliziotto”: musica, cabaret, ballo, arte con tanti ospiti e la guest star Lidia Schillaci.

Sempre Sabato 4 Gennaio, al Convento del Carmine (ore 18.00), si inaugura la mostra “Primo Piano. L’Universo Femminile di Teresa Lonobile”, a cura di Gianna Panicola e Luca La Porta, ideata e coordinata da Nello Basili.

“Trentacinque ritratti femminili, con particolare attenzione al viso sempre truccato e riccamente ornato, allo sguardo e ai suoi effetti su chi guarda. Nell’universo femminile di Teresa Lonobile, in primo piano anche la posizione

conquistata dalla donna – con determinazione e sacrificio – nella famiglia, nella società, nel lavoro. In occasione della presentazione dell’esposizione nella Sala Cavarretta del Carmine, interverranno il critico d’arte Luca La Porta e il

drammaturgo Claudio Forti.