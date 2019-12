La Stagione Teatrale prosegue con il Concerto di Natale di Giovanni Allevi

Continua la programmazione della Stagione Teatrale promossa dal Comune di Marsala. Dopo Renga, Mannoia, PFM, questa settimana il cartellone propone altri tre spettacoli. Domani sera è la volta del pianista Giovanni Allevi al Teatro Impero dalle ore 21. Un viaggio intenso, a partire dai grandi capolavori della storia per coro e orchestra, fino agli emozionanti inediti per trascorrere “in musica” la gioia e la magia delle feste natalizie. È quanto riserva “Hope Christmas Tour”, il concerto di Giovanni Allevi con il suo inconfondibile pianoforte, circondato per l’occasione dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Sabato 21 dicembre, “Pina Volante – A muso duro” con la ballerina e sportiva paralimpica Giusy Barraco dalle ore 21 al Teatro “Sollima”. “Una storia senza miracoli” di una bambina siciliana che corre, gioca e che, improvvisamente, disturbi più o meno gravi legati alla deambulazione la costringono ad una serie di “viaggi della speranza”. Ma la neuropatia sensitivo-motoria (la tremenda diagnosi) porta Giusy a reagire: lascia perdere l’autocommiserazione e diventa campionessa paralimpica di nuoto. Alla regia Giacomo Bonagiuso. Domenica 22 altro evento in musica al “Sollima”: alle ore 18 il concerto di Aida Satta Flores & Band. Bellezza, poesia, coraggio, voglia di fare, giustizia, amore. E qui, alla maniera di Aida, il concetto del Natale – che nella religione cristiana è legato alla nascita del Redentore – diventa invisibile e visibile filo conduttore per un vivere civile, di pace, fratellanza, condivisione: il tutto, accompagnato da immagini e digital art di Leonardo Bruno. In scena, con Aida, la band composta da Alessandro Valenza (pianoforte), Davide Inguaggiato (contrabbasso) e Davide Rizzuto (violino).