Nuovo assessore a Campobello: il sindaco Castiglione sceglie Mariangela Vampiro

Nuovo ingresso nella Giunta comunale di Campobello. In seguito alle dimissioni, rassegnate ieri per “motivi personali” da Valentina Accardo, il sindaco Giuseppe Castiglione stamattina ha nominato un nuovo assessore al fine di ricostituire il plenum della Giunta. Si tratta della giovane Mariangela Vampiro, 27enne di Campobello, laureata in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi sociali con esperienza professionale in diversi enti, tra i quali il Comune di Palermo, il Sert di Agrigento e il Centro Ascolto di Agrigento.

L’assegnazione delle deleghe al neo-assessore sarà formalizzata nei prossimi giorni.

Nel ribadire il suo ringraziamento all’assessore uscente Valentina Accardo per “il prezioso contributo apportato in seno all’Amministrazione comunale”, il sindaco Castiglione dichiara: «La Giunta comunale si arricchisce di una giovane professionista, che ha voglia di mettersi in gioco e di apportare un valido contributo in termini di idee e di competenze. Trattandosi di una persona valida e capace, sono infatti convinto che Mariangela Vampiro saprà proseguire con slancio e con rinnovato vigore l’attività di governo volta esclusivamente a risolvere le problematiche cittadine».

«Sono grata al sindaco per la fiducia che ha riposto in me – ha affermato Mariangela Vampiro – Pur non avendo esperienza politica, sono una persona molto determinata e responsabile e farò del mio meglio, svolgendo questo incarico con dedizione e con il massimo impegno con l’unico obiettivo di dare il mio contributo per la crescita di Campobello».