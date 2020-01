Nuovo comandante dei Carabinieri di Petrosino: incontro al Comune. Tra i temi Daspo Urbano e nuova video-sorveglianza

Visita istituzionale ieri al Comune di Petrosino del Luogotenente Francesco Perrone, nuovo Comandante dello locale Stazione dei Carabinieri. Perrone, subentrato al Luogotenente Andrea D’Incerto, proviene dalla Stazione dei Carabinieri di Ciavolo ed è stato accolto dal sindaco Gaspare Giacalone, dal Presidente del Consiglio comunale, Davide Laudicina, dagli assessori Federica Cappello e Luca Facciolo e dal Comandante dei Vigili Urbani di Petrosino, Giuseppe Pace.

Presente all’incontro anche il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Marsala, il Capitano Marco Cirillo. Durante l’incontro sono stati affrontati svariati temi che riguardano la sicurezza sul territorio comunale, come il prossimo avvio di una serie di controlli straordinari da parte dell’Arma dei Carabinieri, la recente approvazione in Consiglio del Regolamento sul cosiddetto Daspo Urbano e l’imminente avvio a Petrosino dei lavori di installazione di un nuovo sistema di video-sorveglianza moderno e tecnologicamente all’avanguardia per il quale il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di oltre 200 mila euro. Il Primo Cittadino e il Comandante Perrone hanno rinnovato la storica e proficua collaborazione tra le due Istituzioni volta all’affermazione della legalità e contro ogni forma di illegalità o abuso. Poi il sindaco Giacalone ha espresso un sincero saluto al Comandante uscente, D’Incerto, alla guida della locale Stazione per 5 anni.