Al “Barbera” tra Palermo e Marsala finisce 3 a 1 e un rigore discutibile

Il Palermo ritrova la vittoria nella prima partita del nuovo anno, in casa, al Barbera, per 3-1 sul Marsala, conservando il primo posto nella classifica del girone I di Serie D.

I rosanero a partire subito all’attacco con Ricciardo, spesso in fuorigioco. La risposta azzurra si materializza al 7′ con Padulano che scalda i guantoni di Pelagotti, l’estremo difensore di Pergolizzi deve rifugiarsi in corner, sugli sviluppi del calcio d’angolo Balistreri spaventa la capolista, poi è Rizzo a scuotere l’esterno della rete. Per i primi venti minuti le squadre restano sullo zero a zero.

Al 26′ va a segno Martinelli ma è in fuorigioco, di conseguenza il gol viene annullato; I rosanero si fanno vedere sempre in avanti, di rilevante c’è una punizione dai 25 metri conquistata da Ficarrotta: pallone battuto a giro verso la porta dal palermitano, murato dalla barriera, poi la difesa del Marsala spazza via il successivo cross di Vaccaro. Al 48′ un rigore per il Palermo fa scattare tante polemiche tra gli azzurri: Felici viene atterrato in area ma il fallo pare dubbio: Mauri va dal dischetto e segna l’1 a 0.

Fatto sta che il secondo tempo inizia con un rigore anche per il Marsala. Pelagotti stende PAdulano in uscita e viene ammonito, sul dischetto segna Balistreri. Il Palermo prova a ripartire sull’asse Felici-Ficarrotta, ma l’esterno palermitano sui fa strappare palla sulla trequarti. E’ al 28′ del secondo tempo che il Palermo si porta sul 2 a 1 con Langella. Cross dalla sinistra su cui il portiere Russo sbaglia l’uscita; il pallone che finisce tra i piedi di Langella, che da centro area dopo un controllo riesce a colpire in rete. Ed ancora al 48′ la rete finale di Silipo: cross dalla sinistra che finisce direttamente in rete.